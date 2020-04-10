كوريا الجنوبية: 91 حالة ظهر إيجابية تحاليلهم مجددا بفيروس كورونا بعد تعافيهم

ذكرت السلطات في كوريا الجنوبية ، أن 91 من المتعافين من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، ظهرت نتيجة تحاليلهم إيجابية مرة أخرى، وذلك بعدما خرجوا من العزل بعد شفائهم.

وقال مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية ، في الإحاطة الإعلامية الدورية له، حسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة – “إننا الآن بصدد التحقيقات حول ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺳﺭﻳﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺑﺎﺋﻳﺔ لواحد وتسعين حالة ظهرت لهم نتائج اختبار فيروس كورونا إيجابية مرة أخرى”.

وأوضح المركز، أن عدد المصابين الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى زاد 17 شخصا اعتبارا من منتصف ليل الأمس، ليصل مجموعهم إلى 91 حالة.

وأشارت “يونهاب” إلى أن الحكومات المركزية والمحلية شكلت فريقا للاستجابة الفورية للتحقق مما إذا كان لديهم القدرة على نقل العدوى إلى الآخرين من خلال التحقيقات المتعمقة، مثل اختبار عزل وتنمية نُسخ من الفيروس الحي واختبار الأجسام المضادة، للبحث في إمكانية وجود أجسام مضادة لفيروس “كورونا” في الدم.

ووفقا للوكالة نفسها، يُظهر اختبار “آر تي – بي سي آر” للتحقق من عدد الخلايا التي يظهر فيها الحمض النووي الريبي للفيروس نتيجة إيجابية إذا تجاوزت كمية الجين الفيروسي في عينة المريض القيمة المرجعية، والذي تعتمد عليه الحكومة الكورية للكشف عن “كوفيد-19″، لكن المشكلة تكمن في أن اختبار “آر تي – بي سي آر” قد يظهر نتيجة إيجابية حتى إذا كان الفيروس في تلك العينة ميتا. وفي هذا الصدد .. قالت جونج أون-كيونج، مديرة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها – إن “السلطات الصحية تجري اختبار عزل وزراعة لنُسخ من الفيروس بعد جمع عينات من الجهاز التنفسي”، مضيفة: “إذا نجح استزراع الفيروس الحي في العينات المأخوذة، فيمكن أن نعتبر العينات لديها القدرة على نقل الفيروس إلى الآخرين، وسوف أبلغ عن هذا الأمر في إحاطة إعلامية بعد خروج نتائج الاختبار”.



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