رالف ينفي تقارير تدريبه لـ ميلان

المدير الرياضي لمؤسسة ريد بول مالكة ناديي ريد بول سالزبورج وريد بول لايبزج ارتبط اسمه بميلان لتولي مهمة المدير الرياضي والفني للروسونيري.

ارتباط الألماني أثار المشاكل في إدارة ميلان وانتهى برحيل زفونمير بوبان بعد تصريحاته ضد إيفان جايزيدس المدير التنفيذي للنادي.

وقال رانكيك لـ “MDR”: “كان هناك بعض الحديث، لكن لم أوافق على تدريب ميلان، هذا لا يتوافق مع الواقع”.

مدرب شتوتجارت وشالكه وريد بول لايبزيج الألماني سبق له العمل في كافة الأصعدة على مستوى التدريب والإدارة والتحكم باستراتيجية الانتقالات.

مالديني سبق له أن علق على تعيين رانكيك قائلا: “كمدير رياضي مع كامل الاحترام، لا اعتقد أن رالف مناسب لنادي مثل ميلان”.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا