روبرتو كارلوس: هودسون دمرني في إنتر

واشتهر روبرتو كارلوس باللعب تحت قيادة هودسون في خط وسط إنتر رغم كونه ظهير أيسر.

كارلوس قال لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “روي هودسون دمرني في إنتر، لقد أشركني في مركز خط الوسط”.

وتابع “لم أكن لأحصل على فرصة اللعب للمنتخب الوطني بسببه في كوبا أمريكا 1997”.

وأضاف “لم تسر الأمور جيدا معه لأنني لم أكن أعرف الكرة الأوروبية بشكل جيد”.

كارلوس انتقل بعد موسم 1995-96 إلى صفوف إنتر تحت قيادة فابيو كابيليو وحقق لقب الدوري الإسباني في أول موسم له.

وأردف “تحدثت عن الرحيل مع ماسيمو موراتي مالك النادي وطلبت الرحيل”.

وأتم “أردت الذهاب إلى ريال مدريد من أجل كابيلو، هو أهم مدير فني في مسيرتي”.

كارلوس لعب 527 مباراة سجل 69 هدفا وصنع 88 خلال 11 موسما بقميص الملكي محققا 13 لقبا.

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