الإمارات تسجل حالتي وفاة و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 370 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 3360 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ب الإمارات في بيان مساء اليوم الجمعة وفاة حالتين لمصابين من جنسية آسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 16 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.

وأفادت الوزارة أنه تم اجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن الحالات الجديدة.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا