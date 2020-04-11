وزير الرياضة في إيطاليا يطلب عودة النشاط في 4 مايو

وكان جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي قد مدد الحجر الصحي حتى 3 مايو المقبل.

واقترح أنه إذ التزم الناس بالحجر الصحي قد يتم فضه عقب نهاية تلك المدة مع انخفاض عدد الإصابات.

وبعث سبادافورا خطابا لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية يطلب فيه عودة اللاعبين والأندية للتدريبات بدءا من اليوم التالي لنهاية الحجر الصحي.

وجاء الخطاب كالآتي:

“إيمانا منا بأن رياضيينا القادرين على العمل أو المعاقين، سيعودون للفوز وتكريم علم إيطاليا مرة أخرى قريبا داخل وخارج مجالات المنافسة، أطلب منكم إعادة تنشيط الاتحادات والمواضيع الأخرى في النظام الرياضي”.

“لذلك أن يتم استئناف التدريب والأنشطة، من المفترض أن يكون في 4 مايو، مع امتثال صارم لمتطلبات السلامة، والتي سيتم تحديدها بالاتفاق مع السلطات الصحية والهيئات العلمية”.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي عقب مرور 26 من الدوري.

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