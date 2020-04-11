إلغاء كأس الأبطال الدولية بسبب فيروس كورونا

بيان اللجنة المنظمة بإلغاء المسابقة يأتي في ظل صعوبة إقامة بطولة في الوقت الحالي بسبب الفيروس وتأجيل كافة البطولات المحلية والقارية لشهر أغسطس في ظل توقف المسابقات في الوقت الجاري.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

وأقيمت البطولة بدءا من عام 2013 وشهدت مشاركة كبار الأندية الأوروبية في بطولات صيفية أقيمت في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وارتفعت عدد الأندية المشاركة لتصل لأعلى عدد في نسخة 2018 بمشاركة 18 ناديا عالميا.

ويعد بنفيكا البرتغالي هو بطل النسخة الأخيرة ووصيفه أتليتكو مدريد الإسباني.

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