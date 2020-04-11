فرنسا: وفيات كورونا تجاوزت الـ13 ألفا

قفز عدد حالات الوفاة ب فيروس كورونا في فرنسا نحو 987 حالة أو ثمانية % إلى 13197 بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين، لكن عددا من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة في البلاد بعدد 7120 إلى 124869.

وقال مسئول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات الموجودة في الرعاية المركزة بلغ 7004 بتراجع 62 حالة أو 0.9 % بعد تراجع بنسبة واحد % يوم الخميس.

وقال جيروم سولومون مدير وزارة الصحة في بيان صحفي يومي عبر دائرة تلفزيونية “نحن في طريقنا إلى الاستقرار على ما يبدو، وإن كان ذلك عند مستوى مرتفع”.

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