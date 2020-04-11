ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الليبية في بريطانيا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين الليبيين في بريطانيا إلى 50.

وبحسب بيان للسفارة اليوم، فمن بين المصابين سبع حالات حرجة، فيما توفت حالتان.

وأعلنت السفارة الليبية في لندن، الخميس، وفاة ليبيين اثنين جراء إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد في بريطانيا.

وأوضحت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عدد المصابين بالفيروس من الليبيين المقيمين في بريطانيا بلغ 31 حالة بينهم ستة أطباء و11 طفلًا وثماني نساء.

وقالت إن الليبيين الاثنين المتوفيين كانا يعانيان من أمراض مزمنة وتجاوزت أعمارهما الستين، لافتة إلى متابعتها المستمرة لإجراءات الدفن، حسب البيان.

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