استئناف العمل بمستشفى الخضراء بعدما تعرض للقصف

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن استئناف العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس بعد تعليقه الخميس، بعدما تعرض للقصف.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم، جميع العاملين في المستشفى بالعودة لممارسة عملهم، معربة عن فخرها واعتزازها بكوادرها البشرية التي تعمل دونما انقطاع في ظل الوضع الراهن.

وذكرت الوزارة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286/2016، والذي نص على أن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، وكذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد كل حامل للشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي، من المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «القصف الغاشم والمتعمد للمستشفى قد دمر مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقساما أخرى»، وهو ما دفعها إلى إخلاء المستشفى خصوصا بعد وقوع «إصابات بين الأطقم الطبية العاملة».

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