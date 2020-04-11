النشرة الوبائية الليبية ليوم الجمعة 10 أبريل

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، الجمعة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية، مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

والخميس، ارتفع عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

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