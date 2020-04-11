الليبية للاستثمار تبحث مع الأمم المتحدة آليات التصرف في أصول المؤسسة

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، مع فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، آليات سيطرة مجلس الإدارة وإشرافه على أصول المؤسسة في إطار نظام العقوبات المفروضة عليها.

وبحسب مكتب العلاقات والإعلام بالمؤسسة، فإن محمود أكد لفريق لجنة الخبراء خلال الاجتماع الذي جمعهم أول أمس الخميس، أن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ نظام العقوبات، وتعمل وفقا لاستراتيجية متناغمة مع لجنة العقوبات.

يذكر أن المحكمة البريطانية التجارية في لندن أصدرت في الخامس والعشرين من شهر مارس 2020، حكمها النهائي باعتبار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود، هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة المتحدة، بموجب القانون الإنجليزي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا