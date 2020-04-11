ترامب يعتزم فرض عقوبات تأشيرةعلى أي دولة ترفض إعادة رعاياها

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن ترحيل مواطنيها خلال وباء فيروس كورونا .

وفي مذكرة نشرت مساء الجمعة، أمر ترامب وزير الأمن الداخلي بإبلاغ وزارة الخارجية إذا كانت حكومة أي دولة “ترفض أو تأخر بشكل غير معقول” إعادة رعاياها.

ويتعين على وزارة الخارجية اعتماد ذلك والشروع في خطة لفرض عقوبات على التأشيرة في غضون 7 أيام.

وجاء في المذكرة، أن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها أو تأخر عودتهم تشكل “مخاطر صحية عامة غير مقبولة للأمريكيين”.

ومن المقرر أن يطبق الأمر حتى نهاية عام 2020 كما أنه لا يقتصر على دول محددة.

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