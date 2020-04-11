الرئيس الصيني يرفض التدخل الأجنبي في شئون فنزويلا الداخلية

رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ التدخل الأجنبي في شئون فنزويلا الداخلية، ودعا إلى احترام سيادتها وحق تقرير مصيرها.

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية والمهتمة عمومًا بشأن أمريكا اللاتينية عن وزارة الخارجية الفنزويلية قولها في بيان اليوم السبت، إن بينغ أكد في محادثة عبر الهاتف مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته ستعارض دائمًا أي شروط مسبقة تُفرَض على فنزويلا من قبل قوى خارجية.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في نهاية مارس، إنه إذا ما قامت الأطراف المتنافسة في فنزويلا بتشكيل حكومة انتقالية على أن تجري انتخابات ذات مصداقية في غضون سنة، فستكون الولايات المتحدة حينئذ، على استعداد لرفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال البيان الرسمي الفنزويلي، إن الرئيس الصيني قال، إن بلاده وفنزويلا شريكان إستراتيجيان شاملان وهذا يعني أن تضامنهما وتعاونهما لن يتغير.

ووجه الرئيس الصيني الشكر لفنزويلا على الدعم الذي أبدته للصين عند بداية ظهور فيروس كورونا بها، والذي هو بمثابة علامة على التقدير والثقة تجاه بلاده. وقال بينغ، إنه يتابع عن كثب الأوضاع الحالية في فنزويلا وشدد على أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية اتخذت إجراءات مسئولة كفرض حالة الطوارئ الصحية والتباعد الاجتماعي وهو ما ساعد على احتواء الجائحة.

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