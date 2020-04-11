هذا المصرف يحذر عملاءه من القرصنة الإلكترونية

ايوان ليبيا – وكالات :

حذر مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية اليوم السبت كافة العملاء من التعامل مع بعض الرسائل التي تصل لهواتفهم عن طريق شركات الاتصالات المختلفة وتطلب منهم تحديث بياناتهم الإلكترونية من خلالها أو الضغط على روابط مجهولة قد تصلهم عبر الهاتف.

وأكدت إدارة المصرف في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك لكافة العملاء بأنها تتواصل مع زبائنها عبر الرسائل النصية التي تصلهم من الرقم المخصص سابقاً للمصرف، وهو “18787” فقط.

وتأتي تحذيرات إدارة مصرف التجارة والتنمية تخوفا من حدوث أي عمليات اختراق لحسابات العملاء مؤكدة عدم مسؤوليتها عن ضياع بيانات ومعلومات أي عميل يخالف نص التعليمات الواردة عبر الصفحة الرسمية للمصرف والموثقة بالعلامة الزرقاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا