تركيا ترسل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن السلطات التركية أرسلت دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد مقتل عدد كبير منهم بالمعارك الأخيرة الدائرة في طرابلس وشرق مصراتة.

وأضاف المرصد السوري أن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل “السلطان مراد”، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.

كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأوعز المرصد السوري سبب هذا التدفق الكبير في المرتزقة إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم، إذ وثق المرصد مقتل 17 مقاتلا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة جراء العمليات العسكرية في ليبيا 182 مقاتل.

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