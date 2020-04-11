سانيول: لم أتحدث مع زيدان عامين بعد ما فعله أمام إيطاليا

وقال سانيول في حوار مع إذاعة مونتكارلو:”تلك المباراة فيها أفضل وأسوأ ذكرياتي. وضعنا آمالا كبيرة على ركلة الجزاء التي نفذها زيدان. قلت في نفسي، لو حاول لعب الكرة على طريقة بانينكا سيخاطر بشكل كبير”.

وواصل “قلت إن زيدان مجنون تماما، لكنه سجل وكنت فرحا للغاية. لا أعلم، في نفس الوقت شعرت بمرارة في فمي. بعد المباراة دخلت غرفة الملابس، لقد خسرنا، يوجد شخص يتحدث ويعتذر، لكنك لا تسمع! أنت في خيبة أمل كبيرة”.

وأضاف “لم أرغب في تقبل اعتذاراته، أو حتى التحدث معه. كانت اللحظة غير مناسبة. كان علي الذهاب إلى الخلاء لأدخن 250 سيجارة في 10 دقائق. هكذا هربت”.

واستمر الظهير الأيمن السابق لفرنسا “لم نتحدث لمدة عامين تقريبا. في 2008، بعد بطولة أوروبا، كنت سأتزوج، زوجتي قالت لي وجه له الدعوة ليحضر الزفاف. اتصلت به لكنه لم يستطع القدوم في الليل، لكني كنت سعيدا بعدما وصل صباحا، تناولنا طعاما بسيطا معا وتحدثنا، ثم عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى”.

قبل دقائق من ركلات الترجيح وفي ظل تفوق فرنسا في الوقت الإضافي، فوجئ الحاضرون في الملعب الأولمبي ببرلين بزيدان ينطح صدر ماركو ماتيراتزي مدافع إيطاليا.

نال زيدان البطاقة الحمراء لتكمل فرنسا المباراة بدونه وخسرت كأس العالم بركلات الترجيح أمام رفاق جيانلويجي بوفون.

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