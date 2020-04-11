رئيس اتحاد الجابون: أوباميانج يحتاج ناديا طموحا أكثر من أرسنال

وقال مونجنجي في حواره مع ESPN:”لا أريد القول إن أرسنال ليس طموحا، لكن الفريق ليس لديه الطموح مثل فرق أخرى في أوروبا”.

وأضاف “لو استطاع الحصول على عقد في فريق يمتلك طموحا أكبر، سيجد مكانه هناك بكل تأكيد. على المستوى الفردي، كلنا نعتبره من أفضل لاعبي العالم”.

وأتم “لكن النصيحة التي أوجهها له هي أن يواصل العمل ليجذب اهتمام أكبر الأندية وأكثرها طموحا”.

ويلعب أوباميانج (30 عاما) في أرسنال منذ يناير 2018 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند.

وشارك اللاعب الأسبق لميلان وموناكو في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

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