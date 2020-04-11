جامعة الملك عبد العزير تطلق مبادرة تختص بالدراسات المتميزة عن فيروس كورونا

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وانطلاقا من دورها الرائد ومسئوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة ب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، بغية تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة.

وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المديين القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة هي: المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، والمحور البيئي، وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة فى هذه الأبحاث ما يزيد على مائتي مشارك في المحاور المختلفة، وسيتم التركيز على المقترحات التي تقدم حلولا إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.

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