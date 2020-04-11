الإمارات تسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات وشفاء 170 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإمارات ية، تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، وشفاء 170 حالة ليصل الإجمالي إلى 588 حالة، وذلك وفقًا لما نشرته “سكاي نيوز عربية”.

كانت الوزارة قد أعلنت عن تدريب نحو 535 متطوعا لدعم المنظومة الطبية في دولة الإمارات ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن مفهوم التطوع في الإمارات يكتسب اهتماما رسميا كبيرا على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية في الدولة، وتؤكد الدولة على ثقافة العمل التطوعي باعتبارها تمثل صورة من صور المشاركة الشعبية في تحمل المسئولية، في خدمة الوطن والمجتمع والمساهمة في صناعة المستقبل، إضافة إلى الفوائد الجمة التي تعود على المتطوع ذاته، والتي لا تقل أهمية عن الفوائد التي تعود على المجتمع، حيث تنمي فيه الروح الإيجابية، وحب العطاء، وتحسن من الصحة العامة، وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية أيضا.

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