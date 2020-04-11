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غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفي صنع الله، إن إغلاق أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح، أدى وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية، «عمل إجرامي ولا إنساني ويجب أن ينتهي في الحال ودون أي تأخير».

وأضاف صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، «في هذا الوقت الحرج في المعركة ضد وباء كورونا المستجد، ارتأت بعض الجهات في ليبيا استغلال هذا الوضع لقطع إمدادات الغاز الطبيعي لتتوقف الكهرباء عن المنطقة الغربية ومن ضمنها العاصمة طرابلس وضواحيها»، مؤكدًا أن هذا العمل يربك عمل المؤسسة وشركاتها من أجل توفير كميات ضخمة من الوقود السائل في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للتفريغ نتيجة انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت المؤسسة في البيان تعرض أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح للإغلاق «بشكل غير قانوني» أول من أمس الخميس، «علمًا بأن هذا الأنبوب يغذي مصانع الإسمنت بالمنطقة ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة بما يقرب من 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا»، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اخرس عدو الله فانت اخوانى حقير تستحق ان تسلم لعشماوى ليقوم باعدامك ياخائن

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  • اقطعوا الكهرباء والماء على الشرق وعلى بنغازي ورجمة إذا اردها حفتر ظلام يكون على ليبيا بكاملها حكومة الوفاق تقوم التأجير السفينة توريد كهرباء من حليفة تركيا من الدول الرائدة توليد الكهرباء نرى حفتر والتني يأتون الكهرباء طبرق بنغازي يأتون مصر تعاني هي أيضا من نقص الكهرباء

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