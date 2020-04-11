غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفي صنع الله، إن إغلاق أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح، أدى وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية، «عمل إجرامي ولا إنساني ويجب أن ينتهي في الحال ودون أي تأخير».

وأضاف صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، «في هذا الوقت الحرج في المعركة ضد وباء كورونا المستجد، ارتأت بعض الجهات في ليبيا استغلال هذا الوضع لقطع إمدادات الغاز الطبيعي لتتوقف الكهرباء عن المنطقة الغربية ومن ضمنها العاصمة طرابلس وضواحيها»، مؤكدًا أن هذا العمل يربك عمل المؤسسة وشركاتها من أجل توفير كميات ضخمة من الوقود السائل في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للتفريغ نتيجة انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت المؤسسة في البيان تعرض أنبوب الغاز عند الصمام LVS-5 بمنطقة سيدي السائح للإغلاق «بشكل غير قانوني» أول من أمس الخميس، «علمًا بأن هذا الأنبوب يغذي مصانع الإسمنت بالمنطقة ومحطتي الخمس ومصراتة لتوليد الطاقة بما يقرب من 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا»، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية.

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