صحة الوفاق تتسلم مساعدات طبية من تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

تسلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، شحنة مساعدات صحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من «الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي» في مواجهة وباء «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، قام سرحات أكسن، سفير تركيا لدى ليبيا، بتسليم الشحنة إلى وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم.

وأوضح البيان أن المساعدات حملت شعار «ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس».

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عن «الشكر والامتنان» لجمهورية تركيا لهذا الدعم، «الذي يعبر عن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين».

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