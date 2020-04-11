وصول الاف الاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا الى مطار مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة قادمة من بلجيكا، اليوم، تحوي معدات وقاية شخصية خاصة بالممارسين الصحيين العاملين في غرف العزل، فضلاً عن 25 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وبحسب بيان للوزارة، تتضمن الشحنة التي وصلت عن طريق مطار مصراتة الدولي، 5 آلاف قطعة من بدل العزل الواقية.

من جانبه قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

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