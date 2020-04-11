تحذير رسمي من أدوية مغشوشة تُهدّد الليبيين

ايوان ليبيا – وكالات :

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية من 9 أنواع من الأدوية المغشوشة، يتم ترويجها في الأسواق الطبية في كل من الكاميرون والنيجر والكونغو، وورد بشأنها تحذير من منظمة الصحة العالمية، وقد حذرت وزارة الصحة إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية من استخدام هذه المنتجات وتداولها وفقا للمستندات المنشورة على صفحة إدارة الإعلام بالوزارة.

فيما نبهت منظمة الصحة العالمية من وجود هذه الأدوية المغشوشة بالسوق الإفريقية بكثرة إذ تبلغ قيمة هذه التجارة 30 مليار دولار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت بيرنيت إستيف عضو فريق مكافحة المنتجات الطبية المزيفة بأن هذه الأدوية ستتسبب في ضرر بالغ لأنها قد تكون ملوثة أو قد تحتوي على عنصر مزيف أو قد لا تحتوي على عنصر فعال أصلا .

وأثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أدوية الكلوروكين أزمة باتت تهدد العرض العالمي لمضادات الملاريا وتوصل تحقيق للبي بي سي إلى انتشار واسع للكلوروكين المزيف في دول أفريقية ووصلت قيمتها إلى 250 دولارا.

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