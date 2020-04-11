وفيات كورونا في إيطاليا تصل إلى 19468 وعدد المصابين 152271

ارتفع عدد وفيات كوفيد-19 اليوم، السبت، بتسجيل 619 وفاة جديدة، مقارنة بتسجيل 570 في اليوم السابق، كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث أكبر عدد في يوم منذ السادس من أبريل نيسان، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من أبريل نيسان.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس آذار لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير شباط إلى 19468، وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

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