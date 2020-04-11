أنا بيركامب (1) – يوان كرويف علم هولندا كرة القدم.. اللعنة على المهاجم الثاني

يفعل شيء لا يفهمه الآخرون أو يفهمونه ولا يستطيعون فعله، أنا أفعل هذا أيضًا على طريقتي الخاصة.

أنا دينيس بيركامب وتلك هي قصتي، يقدم سلسلة من الحلقات لـكتاب يتحدث عن مسيرة بيركامب في الملاعب الخضراء. الكتاب عبارة عن حوار دار بين بيركامب والصحفي ديفيد وينر تحت اسم “Stillness and speed: my story”.

ولدت لأسرة متواضعة في هولندا، كان والدي “فيم” عامل كهرباء يحب كرة القدم ولعب في نادي Wilskracht، أما والدتي كانت من هواة الجمباز قبل أن يتزوجا، كنت دائمًا لا أجيد الجمباز وكانت والدتي لديها خيبة أمل كبيرة بشأن هذا الأمر، لكنني أجدت البيسبول وكرة السلة وألعاب القوى والتنس في سن التاسعة.

أنا وإخوتي الذين هم أقرب أصدقائي، اعتدنا لعب كرة القدم سويا في الشارع الذي يعلمك مهارات كرة القدم بشكل صحيح وتحاول بشتى الطرق ألا تسقط حتى لا تتأذى، أو حتى اللعب في المنزل. أصدقكم القول، لقد حظيت بطفولة رائعة هنا.

تقول الأسطورة أن والدي أطلق علي اسم دينيس بسبب “دينيس لو” أحد أساطير جيل “الباسبي بابيز” الذي يجمعه مع بوبي تشارلتون وجورج بيست تحت قيادة المدرب باسبي بابيز في فترة السبعينيات، حسنا هذا صحيح.

لم يكن يستهويني بشكل كبير المراوغة وتسجيل الأهداف بل أردت دائما التحكم (استلام الكرة) على طريقة جلين هودل نجم تشيلسي وتوتنام هوتسبير وموناكو الأسبق، الذي كان يمتلك توازن رائع ولمسة فنية مبهرة.

على طريقتي الخاصة، أركل الكرة على الحائط، وأرى كيف ترتد، وكيف تعود، وأحاول التحكم بها فقط مرة بالقدم اليمنى وأخرى باليسرى، مرة بداخل القدم ومرة بخارجها ومرة بوجه القدم،لقد وجدت ذلك مثيرًا للاهتمام.

بعد ذلك، أدركت أن كل تمريرة هناك رسالة ورائها أو فكرة أحاول أن أرسلها لزميلي في الفريق.

لم أكن “المنتج الخاص” لأحد المدربين، لكن أرسين فينجر ويوان كرويف وجوس هيدينك في المنتخب الوطني استطاعوا فهمي على نحو جيد، وأعطوني مزيد من الحرية لترك بصمتي في كرة القدم.

يخبرنا أخوه مارسيل “كان دينيس شديد الملاحظة، يشاهد ثم يشاهد ثم يشاهد ثم يفعل بطريقته الخاصة، كان دائمًا ما يفلح لكن كان شعار أبي (يمكنك دائمًا القيام بشكل أفضل)، وأصبح هذا شعار دنيس أيضًا”.

عليك أن تكون فريدا من نوعك وتملك شيء خاص، لن تكون فريدا إذا كنت تفعل ما يفعله باقي اللاعبين، عليك أن تكتشف نقاط قوتك داخل نفسك.

حينما كنت في شباب أياكس، تعلمت من كرويف المعلم الروحي للكرة الهولندية، بالفعل شكل عقلية كرة القدم في هولندا، هذه الشخصية والفلسفة التي أصبحت الطريقة الهولندية في اللعب، نحاول التكيف بالطبع في أي بلد لكن ما زال لدينا العقلية الهولندية. يمكنكم اعتبار هذا شيء متعجرف لكنها الحقيقة، يوان كرويف كان رائدا، فعل كل شيء ولم يفعلها أحد من قبله، كان رائعًا كلاعب ومدرب لذلك نحن ننصت إليه دائمًا وأبدًا، نعم هي علاقة الأستاذ والتلميذ.

كرويف لا يؤمن بالدين لسبب ما، يقول كرويف “في إسبانيا جميع لاعبي الفريقين يوقعون علامة الصليب قبل دخولهم إلى الملعب، إذا نجحت فستنتهي جميع المباريات بالتعادل”.

كانت أساليب تدريب كرويف غير عادية، أسلوب استفزازي عالي يعتمد جزئيًا على “الصراع”، النموذج الذي تعلمه من معلمه الخاص رينوس ميشيلز، اعتاد على رفع مستويات الطاقة والأدرينالين بين لاعبيه من خلال إثارتهم.

ربما يكون لأسباب نفسية معقدة، ومرتبطة بالموت المبكر لوالده، يبدو أنه يعتقد أيضًا أن الشدائد تحفز التعلم، أن تكون عاديًا لم يكن مقبولًا أبدًا، لابد من التحسين المستمر والتميز.

يوان كرويف بالمناسبة كان يبادل بيركامب الإعجاب، فقال يوما “بيركامب هو أحد الأشخاص الذين لديهم علاقة خاصة بكرة القدم مثل مع ماركو فان باستن وجون فان إت شخيب وفرانك ريكارد، اللاعبون الأذكياء هذا هو كل شيء، لأنك تلعب كرة القدم بعقلك، وساقيك هناك لمساعدتك. إذا لم تستخدم عقلك فلن يكون استخدام قدميك كافيًا”.

اللعب على طريقتي الخاصة هذا ما يقوله كرويف دائما “أن تخلق الفوضى في صفوف المنافس، إذا تجاوزت المنافس في لعبة واحد على واحد الخاصة، أنت تمتلك لاعب إضافي أو استخدام اللعب التموضعي الذي له نفس التأثير”.

كانت مباراتي الأولى مع الفريق الأول لأياكس في عامي الـ17 عندما دخلت إلى ملعب المباراة في الدقيقة الـ66. كنت أثق أن كرويف لن يضعني على دكة البدلاء هباء، وبالفعل أبليت بشكل جيد في المباراة. كان شعورًا رائعًا.

كنت أتعلم من زملائي خاصة فان باستن، بنفس الطريقة التي أشاهد فيها هودل نجم تشيلسي على شاشة التلفزيون، لاحظت كل شيء من حولي.

توالت المباريات، ومن ثم دفع بي يوان كرويف أمام مالمو في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية. قدمنا مباراة كبيرة وفزنا بثلاثية مقابل هدف وحيد، لكن علي النوم سريعًا بسبب صف الرياضيات في الصباح، كان الأمر غريبًا بالنسبة لي أن ألعب أمام هذه الجماهير الصاخبة ومن ثم أحضر دروسي صباحًا، سمحت المدرسة لي بعمل لقاء تلفزيوني لأعلق على نتيجة القرعة الأوروبية، كان أمرًا غريبًا للغاية.

فزنا على ريال سرقسطة في نصف النهائي، ثم فزنا في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1987 على لوكوموتيف لايبزج بهدف فان باستن الذي انتقل بعدها إلى ميلان في إيطاليا، وذهب كرويف إلى برشلونة مشروعه الجديد (لاماسيا).

في منتصف الليل تقريبًا، يتصاعد الدخان المتوهج بين عشرات الآلاف من المشجعين الصاخبين، إنها ليلة مايو في عام 1992 حينما فاز أياكس للتو بكأس الاتحاد الأوروبي لكنني غبت عن النهائي بسبب دور برد وارتفاع في درجة الحرارة.

يمسك لويس فان خال الميكروفون أمام هذه الجماهير الغفيرة، ويصرخ بأعلى صوته “دينيس بيركااااامب” عندها كل طفل ورجل وامرأة في الملعب يهتف باسم النجم الشاب الذي سطع في سماء أمستردام بعد رحيل نجومه.

قبلها بأعوام، هناك فوضى عارمة في فريق أياكس بعد رحيل يوان كرويف تحديدًا منذ عام 1989 إلى 1991 تم تغيير حوالي 9 مدربين، رغم تغير العديد من المدربين إبان هذه الفترة، تعلمت الكثير من المدربين الجيدين والمدربين السيئين قبل أن تجد الإدارة ضالتها بعد توليه الإدارة الفنية للفريق.

أصبح كل شيء أكثر حدة، تحدثنا كثيرا وتم تقييم كل مباراة بشكل منفرد، كان لويس دائمًا يحمل دفتر ملاحظاته الصغير معه، كتب كل أنواع الملاحظات وشدد باستمرار على ما هو مهم وما نحتاج إلى تعلمه، كان هذا مهم للغاية في هذه المرحلة من من مسيرتي، أنا أحب ذلك حقًا.

التسديد والتمرير وكل شيء يجب أن يتحسن، وأصبح الفريق أكثر تكتيكية، أين يجب أن تركض ولماذا؟ يشدد فان جال “فكروا يا رفاق، فكروا في كل خطوة ماذا تصنع”.

حول فان خال مركزي من الجناح إلى المهاجم الثاني، ربما شعر فان خال أنني ألعب في المكان الخطأ من يدري؟ حاول استغلال سرعة تفكيري وسرعة قدمي بتوظيفي كمهاجم ثان. استغل قدراتي في اللعب بين الخطوط وجودة التمريرات والقدرة على تسجيل الأهداف، من الصعب على العديد من اللاعبين الرؤية خلف أجسادهم، هذا ما كنت أجيده بشدة، علمني كيف اكتشف نقطة الضعف في خصمي إذا كان يجيد الدفاع أحاول السقوط إلى وسط الملعب، كنت دائما أركز في التفاصيل، قراءة اللعب هذا يعتبر نقطة تحول كبيرة في مساري المهني مع كرة القدم بعد تصعيد كرويف واستدعائي لتمثيل هولندا، كان ثالثهما لويس فان خال.

بعد الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي، جذبت معظم أندية أوروبا، وفي النهاية وقعت لإنتر ميلان في إيطاليا. تغير الحال مع فان خال، قال لي في أحد المباريات أن طريقة لعبي أصبحت أقل حدة، هذا غير صحيح كل مباراة أردت تأديتها أفضل من سابقتها لأكون أفضل لاعب في المباراة للفوز، لم يتغير أي شيئ.

خسرنا أمام فيليم بنتيجة 1-0 لتنهي آمالنا في التتويج بالدوري الهولندي، خرجت بعد 70 دقيقة لعب أخبرته ماذا تفعل؟ قال لي سأخبرك غدًا، ومن ثم زعم أن التبديل تم بشكل تكتيكي لأنني كنت خارج المباراة ذهنيًا، ثم أردف دينيس موهبة عظيمة لكنك مستبعد حتى إشعار آخر، شعرت أنه أراد القول لي “أنت لم تكن لاعب استثنائي، أنت مجرد لاعب ضمن الفريق”، في نهاية الأمر شعرت أن أياكس استاء من مغادرتي، أعلنت قبل ذلك بوقت طويل ليستطيعوا تدبر الأمر وحصل النادي على الكثير من الأموال.

لم تكن محاولة فان خال هي الأولى في توظيفي في مركز رقم 10 أو المهاجم الثاني التي كنت أكره اللعب فيه بشدة، فعلها قبله المدرب ليو بينهاكر لكنها كانت أقل إبداعًا، لم اتوافق معه بشكل جيد، كان بينهاكر رجل عظيم ، بتعليقاته الذكية وقدرته على إدارة المجموعة. لديه علاقة رائعة مع النجوم وكان ودود للغاية إنه أكثر ملاءمة من أي مدرب آخر لفريق يضم أسماء كبيرة. إنه مدير حقيقي يستطيع قيادة الأشخاص، هذا هو الفرق الرئيسي بينه وبين لويس، لدى ليو الكثير من الحكمة وهو يعرف كيف يتلاعب بوسائل الإعلام أيضًا، استمتعت بالعمل معه، على الرغم من أننا لم نتفق على وجودي في مركز رقم 10، ورغم أن كان هذا مركزي الذي دائمًا ما تألقت فيه بعد ذلك.

فان خال علق على ذلك، أصبح الفريق أكثر توازنا بعد رحيلي، إذا بقيت موسمًا آخر، لكانت الأمور تصبح صعبة للغاية، في الواقع كانت ستكون حربًا لكنها ليست مشكلة كبيرة.

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