تقرير: برشلونة ما زال يريد بيرنارديسكي

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة يجهز عرضا لضم بيرنارديسكي خلال الصيف المقبل، في صفقة تضم انتقال إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس.

بيرنارديسكي كان هدفا أيضا لـ ميلان في الفترة السابقة، إذ أرادوا مبادلته مع يوفنتوس بلوكاس باكيتا.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 24 مباراة مع يوفنتوس. سجل فهيم هدفا وصنع آخر.

كان بيرنارديسكي قد انضم إلى يوفنتوس في 2017 قادما من فيورنتينا. ويملك اللاعب 24 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا