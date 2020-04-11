ملكة بريطانيا: عيد القيامة لم يلغ والبريطانيون سيغلبون كورونا

قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم السبت، إن فيروس كورونا “لن يغلبنا”، وذلك في ثاني رسالة توجهها‭ ‬خلال أسبوع لحشد عزيمة الشعب في مواجهة المرض.

وقالت الملكة (93 عاما)، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة إنجلترا “عيد القيامة لم يلغ”، وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين.

وقالت “هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين. لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدر ما كنا نحتاج إليه دائما”. وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت يوم الأحد خامس خطاب تليفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما، لتقول، إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19 إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا