اخبار

البابا فرنسيس: هناك أمل حتى في أحلك الأوقات

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دعا البابا فرنسيس ، بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال قداس ليلة الفصح، الذي خيمت عليه أجواء عدوى كورونا ، إلى التمسك بالأمل حتى “في أحلك ساعة”.
وألقى البابا، السبت، موعظة في كاتدرائية القديس بطرس بروما، وهي شبه خالية.
وبرغم أن الكاتدرائية الضخمة تقع في وسط روما، ويمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من الزوار داخلها، إلا أن عددا قليلا حضر اليوم من القساوسة والمؤمنين، وجلسوا جميعا متباعدين.
لم يسمح للحجاج بالحضور إلى الكاتدرائية بسبب المخاطر العالية للإصابة خلال الطقوس المتعلقة بيوم الجمعة العظيمة أمس.
وتحدث البابا عن النساء اللائي اهتممن بجثة يسوع كما جاء في الكتاب المقدس، قائلا: “كما نشهد نحن اليوم فقد شهدت هذه النساء مأساة معاناة يسوع أمام أعينهن، حيث عشن فاجعة غير متوقعة حدثت بسرعة وهن شهود”. وربط الحبر الأعظم بين ذلك الوقت وبين الوضع الراهن اليوم حيث قال: “كان هذا أحلك الأوقات بالنسبة لهن كما هو حالنا اليوم”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياباباهم : قال تعالى :-
    فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا *
    ولكن نتيجة غرور الدول الكبرى وافترائها على الدول الصغرى وتناست قدرة الله عز وجل وقوله تعالى :-
    ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
    يباباهم كل مايحدث وعد حق من الله فى قوله تعالى :
    وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7)
    ياباباهم قول لا اله الا الله محمد رسول الله
    اذا لم تقل ذلك فساقول لك قال تعالى :-
    وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)

    رد

  • نسيت اقول لك ياباباهم قول تعالى :-
    وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)

    رد