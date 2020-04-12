استغلال بيت الطالبات بجامعة سرت في الحجر الصحي

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت جامعة سرت تحويل القسم الداخلي للطالبات كمركز للحجر الصحي بسعة 150 سريرًا، بعد اجتماع للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت، برئاسة مدير الأمن وعضوي اللجنة رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، ومدير الخدمات الصحية د. خليفة محمد عبد الفتاح، مع رئيس الجامعة، أ.د. أحمد المحجوب، والكاتب العام، أ.د عبد الله إمهلهل، وعميد كلية الآداب الدكتور فريحة محمد.

كما تم في الاجتماع، وضع آلية لكيفية دعم الجامعة لمواجهة هذه الجائحة بسرت، التي ستساهم في نجاح عمل اللجنة بكل مكوناتها.

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