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مأساة الليبين العالقين بمعبر رأس إجدير

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال موقع «تونس كوب» التونسي إن 300 مواطن ليبي من سائقي الشاحنات العالقين بمعبر رأس إجدير الحدودي من الجانب التونسي يعيشون «وضعًا صعبًا»؛ جراء منع السلطات الليبية عودتهم إلى وطنهم بسبب التخوف من انتشار فيروس «كورونا» المستتجد.

وقال الموقع إن العالقين طالبوا السلطات التونسية والليبية التدخل وإيجاد حل لوضعهم ولما يحملونه على شاحناتهم من بضائع بعدما باتت مهددة بالتلف.

وأشار «تونس كوب» إلى إن هؤلاء العالقين أنفسسهم باتوا مهددين بالجوع والعطش بعد انتهاء ما لديهم من سيولة مالية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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