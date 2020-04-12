تمهيدا لاعادتهم الى ليبيا ..تصنيف العالقين بالخارج إلى فئتين

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، تصنيف العالقين بالخارج إلى فئتين.

وبحسب رئيس الفريق العلمي باللجنة الدكتور محمد طرينة، في بيان اليوم، فإن الفئة الأولى أقل من 60 سنة دون أمراض ومشاكل صحية يتم تسفيرهم عن طريق البحر باستخدام آلية متفق عليها دوليًّا.

فيما تشمل الفئة الثانية كبار السن وأصحاب الأمراض فيتم نقلهم بالطيران، ولكن مع التأكيد على أن تضع كل مدينة أماكن لهم للحجر الصحي وفحصهم قبل وبعد الوصول إلى ليبيا.

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