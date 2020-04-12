طالبان تطلق سراح 20 محتجزا لديها بعد إفراج كابول عن مئات المسلحين

أعلنت حركة طالبان أنها سوف تطلق سراح 20 من المحتجزين لديها، وذلك بعدما أفرجت الحكومة الأفغانية عن مئات من مسلحي الحركة في سجونها.

وأفاد المتحدث السياسي باسم الحركة، سهيل شاهين، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بأن طالبان سوف تسلم المحتجزين الذين ستطلق سراحهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، في إقليم قندهار، بجنوب البلاد اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني في بيان أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان أمس السبت.

وقال المجلس إن الحالة الصحية والمرحلة العمرية ومدة العقوبة المتبقية كانت عوامل تم وضعها في الحسبان لدى اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم.

وأطلقت الحكومة سراح 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسئول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق. ووُصفت العملية بأنها بادرة حسن نية من الحكومة من أجل عملية السلام ومحاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السجون. وطبقا للمسئولين، فإن جميع السجناء المفرج عنهم أقسموا على عدم العودة إلى القتال. وتم تقديم الضمانة نفسها من جانب قيادة طالبان . ويقضي اتفاق بين الولايات المتحدة و طالبان تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة، أواخر فبراير الماضي، بالإفراج عن 5 آلاف من مسلحي طالبان مقابل ألف من سجناء موالين للحكومة تحتجزهم الحركة. وقالت الحكومة الأفغانية إنها سوف تفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات السلام مع الحركة، والتي كانت مقررة في الأصل يوم 10 مارس الماضي، ولكن طالبان أصرت على إطلاق سراح السجناء الخمسة آلاف قبل إجراء أي محادثات. وطالبت الحركة بالإفراج عن قادتها الـ 15 في المراحل الأولى، ولكن الحكومة رفضت ذلك .



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