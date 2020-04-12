تنظيم التخلص من نفايات علاج كورونا في مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تشكيل فريق إصحاح بيئي.

وأوضح القرار الصادر اليوم الأحد، أن الفريق الذي يتكون من رئيس و4 أعضاء يتولى تنسيق جهود المتطوعين في أعمال الرش والتعقيم والتطهير للمواقع.

وأسند القرار إلى اللجنة «الإشراف على برنامج التخلص من النفايات الخطيرة التي تطرحها أماكن الإيواء والعلاج، ووضع الآليات المناسبة، واستغلال ما هو متاح منها»، وكذلك «التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آليات التخلص من هذه النفايات، وتوفير ما هو مطلوب».

وفي بيان سابق، عبَّـر الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور فتحي الزواوي، عن استهجانه لعودة الازدحام في مدينة مصراتة بعد الاطمئنان لعدم وجود حالات جديدة في المدينة.

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