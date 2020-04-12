مجلس فزان يلوح بطلب الحماية الدولية

ايوان ليبيا – وكالات :

هدد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي مصباح أبوسبيحة صراحة بطلب الحماية الدولية وخاطب أبوسبيحة أطراف الصراع قائلا “كفوا عن العبث الذي تمارسونه في هذه الحرب القذرة من أعمال صبيانية تتنافى مع الشريعة والقانون الإنساني وأبسط حقوق الإنسان” ، حسب قوله .

وقال بوسبيحة في بيان له إن قطع المياه، والكهرباء، والغاز والوقود يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مؤكدا تحمل سكان الجنوب لقطع الوقود منذ مدة تزيد عن الثلاث سنوات، معقبا باستحالة تحملهم اليوم لقطع الكهرباء عنهم لاعتمادهم الكامل عليها في الحصول على المياه وتزامن ذلك مع قطع الوقود وغاز الطهي والحجر الصحي في زمن جائحة وبائية عالمية.

وحمل أبوسبيحة أطراف الصراع المسؤولية كاملة في كل ما يترتب على ذلك من أضرار مضيفا “لايعتد بجهلكم أو من يقوم بهذه الأعمال أفرادا أو قبائل أو مليشيات طالما أن المواقع تحت إدارتكم أو نفوذكم العسكري”.

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