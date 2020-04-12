تحرك كتيبة “العاصفة” للمشاركة في معارك تحرير الوطن من الإرهاب

بنغازي 12 أبريل 2020 (وال)- تحرّكت كتيبة “العاصفة” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من مدينة بنغازي فجر اليوم السبت، للمشاركة في معارك تحرير الوطن.

هذا وقد تحركت كتيبة “العاصفة” بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد مساء أمس الجمعة في ساحة الكيش، من أجل تعزيز باقي الوحدات المرابطة في محاور القتال في غرب البلاد.

وجاءت هذه الخطوة، رغم اهتمام وتركيز القيادة العامة للقوات المُسلحة، وحرصها على سلامة المواطن، وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية، لمواجهة فيروس “Covid19” المُستجد في ليبيا، وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة.

كما تأتي هذه الخطوة في وقت تُجهّز فيه القيادة العامة وتُخرّج دُفعات جديدة من وحداتها، التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى، ما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

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