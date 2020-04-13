هازارد: التغلب على إغراء الكعك صعب.. ولا أخشى الإصابة بـ كورونا

هازارد يتعافى من إصابة في الكاحل أجرى على إثرها عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقضي فترة الحجر الصحي في منزله رفقة أسرته ببلاده بلجيكا.

وصرّح هازارد: “نحن محظوظون بوجود حديقة في منزلنا، فكثير من الناس يختبرون وضعا أصعب. نفعل ما نقدر عليه ولا نستطيع الشكوى”.

وأضاف نجم تشيلسي السابق عبر محطة RTBF البلجيكية: “لا أستطيع تدريب أطفالي على كرة القدم، لأني حاليا أسير على قدمٍ ونصف، لكني أحاول تطويرهم على الجانب الفني”.

الجناح الماهر تلقى انتقادات كبيرة في الصيف الماضي عند انضمامه لـ ريال مدريد بسبب زيادة وزنه، وقد مزح في هذا الشأن: “الأمر معقد، ولكني أحاول ألا آكل كثيرا، أحاول ألا أذهب إلى مخزن الكعك، إنها موجودة بالقرب مني والمقاومة ليست سهلة”.

وكشف: “أعمل مع معد بدني عن بُعد، ولذا أتدرب في منزلي وأحاول تقوية كاحلي”.

وأتم: “لست خائفا من الإصابة بفيروس كورونا، بل أخشى أن أنقله لأحد، قد أُشفى أنا لكن هناك أناس أضعف سيعانون بسببه”.

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