بيرناردو سيلفا: أريد إنهاء مسيرتي الكروية في بنفيكا

ونقلت صحيفة ميرور الإنجليزية تصريحات بيرناردو الذي قال فيها: “لا أعرف متى أريد الانضمام لصفوف بنفيكا ولكن ما يمكنني إخبارك به ليس بعد سنة أو سنتين أو حتى أربع سنوات لأنني بالتأكيد لاعب في ناد عظيم”.

وأضاف “أنا أستمتع بحياتي الكروية كثيرا ولا أريد العودة الآن إلى بنفيكا، أريد الذهاب هناك عندما أكون كبيرا في السن ولكن في الوقت ذاته أكون في حالة بدنية جيدة، لا أعرف ما هو السن بالتحديد ولكنه ليس الآن”.

النجم البرتغالي واصل “أنا من مشجعي بنفيكا وكنت أذهب مع والدي لحضور مبارياته ولعبت للفريق الثاني في النادي ولم تتح أمامي فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لأن المدير الفني وقتها لم يكن يريد وجودي هناك رغم أنني كنت قادرا على اللعب”.

وواصل “شعرت بخيبة أمل كبيرة لي أن أغادر النادي ثم ذهبت إلى موناكو للحصول على فرصة جديدة بعدما فشلت في اللعب مع الفريق الأول لبنفيكا”.

وأوضح “لذلك هناك فجوة كبيرة في قلبي احتاج لأن أغلقها باللعب مع بنفيكا، وإذا أرادوني هناك فأنا أريد بالتأكيد العودة في أحد الأيام إلى فريقي المفضل”.

وانضم بيرناردو سيلفا البالغ من العمر 25 عاما لصفوف مانشستر سيتي عام 2015 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا