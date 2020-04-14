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ترامب: الفرق الطبية توصي بتمديد إجراءات الإغلاق لمدة 30 يوما إضافيا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة حول مستجدات فيروس كورونا ، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثابت.
وتابع ترامب ، أن الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات بفيروس كورونا ، و أمريكا مستمرة في تقدمها ضد فيروس كورونا .
وأوضحت خلية الأزمة الأمريكية، أن بعض الأماكن تشهد انخفاضا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا .
وأضافت خلية الأزمة الأمريكية، أن الفرق الطبية توصي بتمديد إجراءات الإغلاق لمدة 30 يوما إضافيا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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