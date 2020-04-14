السراج يعد بإعادة جثامين ضحايا معركة صرمان وصبراتة إلى دولهم

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثث الذين قتلوا في معارك أمس الإثنين، إلى دولهم وذلك بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية.

وصرح السراج خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن السيطرة على صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، «يمثل يوم انتصار لكل الليبين»، وفق قوله مؤكدا أنه قد أعطى تعليمات لوزارة الصحة بالعمل الفوري مع كل الوحدات والمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتجهيزات الخاصة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن توجيهات لوزارة الحكم المحلي للعمل مع المجالس البلدية المنتخبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

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