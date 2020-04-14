2 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة ب فيروس كورونا المستجد عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم ، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز .

وأظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالم ية عند 119 ألفا و483 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم ، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا.

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