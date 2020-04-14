دي ليخت: كنت أشبه بطفل في محل حلوى حين قابلت بوفون ورونالدو

وقال الهولندي في حوار مع Foot Truck:”حين دخلت غرفة الملابس لأول مرة كنت أشبه بطفل في محل حلوى، هناك بوفون، هناك رونالدو”.

وواصل اللاعب البالغ عمره 20 عاما “في البداية تقول لنفسك: ما هذا، ما ذاك. بعد شهرين شعرت أنه بإمكاني أن أكون على طبيعتي”.

دي ليخت كان سببا في إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حين تألق مع أياكس وسجل في شباك بطل إيطاليا.

لكنه في الصيف سافر إلى تورينو للانضمام لبوفون ورونالدو في فريق السيدة العجوز.

وشارك دي ليخت في 27 مباراة مع يوفنتوس وسجل هدفين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا