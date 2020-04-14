الجيش يعلن عن القبض على مرتزقة منهم سوريين في محاور القتال

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب عن القبض على 10 مرتزقة يقاتلون مع قوات حكومة الوفاق معظمهم سوريون 4 منهم تم القبض عليهم في محاور القتال بمنطقة بو قرين بالقرب من سرت و 6 آخرين في محاور مختلفة بمدينة طرابلس.

وقال المحجوب أن قوات الوفاق تركت إثر تراجعها في جبهات القتال عددا من جثث القتلى في محاور الاشتباك التي خسرتها ليلة البارحة.

وقد تم تداول فيديوهات توضح القبض على بعض المرتزقة السوريين قالوا إنهم وصلوا عبر تركيا نقلوا جوا لمطاري معيتيقة ومصراتة كما أظهر أحد الفيديوهات اعترافا لأحدهم قدم نفسه كقائد للواء السلطان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا