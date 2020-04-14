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الجيش يعلن عن القبض على مرتزقة منهم سوريين في محاور القتال

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب عن القبض على 10 مرتزقة يقاتلون مع قوات حكومة الوفاق معظمهم سوريون 4 منهم تم القبض عليهم في محاور القتال بمنطقة بو قرين بالقرب من سرت و 6 آخرين في محاور مختلفة بمدينة طرابلس.

وقال المحجوب أن قوات الوفاق تركت إثر تراجعها في جبهات القتال عددا من جثث القتلى في محاور الاشتباك التي خسرتها ليلة البارحة.

وقد تم تداول فيديوهات توضح القبض على بعض المرتزقة السوريين قالوا إنهم وصلوا عبر تركيا  نقلوا جوا لمطاري معيتيقة ومصراتة كما أظهر أحد الفيديوهات اعترافا لأحدهم قدم نفسه كقائد للواء السلطان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • من يتم القبض عليه من السوريين يجب تسليمه لبشار الاسد عنده شبيحة ينفخوه ليكون عبرة لمن يفكر فى القدوم الى ليبيا وان الموت ارحم من تسليمه لبشار الاسد يفترسه ولا احد يستطيع ان يحاسبه فى حماية بوتن

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