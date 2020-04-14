فرانس برس: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا

أسفر فيروس كورونا المستجد عن أكثر من 120 ألف وفاة في العالم نحو سبعين في المائة منها في أوروبا منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر، وفق احصاء لفرانس برس الساعة 11,00 ت ج الثلاثاء استنادا إلى مصادر رسمية.

وبلغت حصيلة ال وفيات 120 ألفا و13 حالة بينها 81 ألفا و474 في أوروبا ، القارة الأكثر تضررا، وسجل أكبر عددا من ال وفيات في الولايات المتحدة (23 ألفا و649) تليها إيطاليا (20 ألفا و465) وإسبانيا (18 ألفا و56) وفرنسا (14 ألفا و967).

وأحصيت 1923390 إصابة في العالم أكثر من نصفها في أوروبا (973087) مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة.

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