مهلة يومين لغانتس ونتانياهو.. وسباق مع الوقت لتشكيل حكومة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس الثلاثاء لبحث تشكيل حكومة وحدة طارئة بعد أن منحا مهلة 48 ساعة إضافية لإحراز تقدم.

وستمكن حكومة الوحدة إن شكلت، الدولة العبرية أن تعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ ديسمبر 2018 وستكلف مهمة محاولة احتواء جائحة كورونا.

واستمرت محادثات الرجلين حتى منتصف ليل الإثنين وهو الموعد النهائي الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لبيني غانتس لمحاولة تشكيل الحكومة .

لكن جانتس و نتانياهو طلبا من ريفلين تمديد المهلة ليومين يضعان خلالها اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الموعود.

ووافق ريفلين على ذلك بحيث تنتهي المهلة فجر الخميس. واستأنف الطرفان المحادثات صباح الثلاثاء. وكانا قد أصدرا بيانا مشتركا في وقت متأخر الإثنين أشادا خلاله “بالتقدم الكبير” الذي أحرزاه. واشار جانتس و نتانياهو مرارا بعد انتخابات الثاني من مارس، الى تقدم المحادثات بينهما، لكن شيئا لم ينفذ على الأرض. وصدرت دعوات من أجل اتفاق مؤقت على حكومة تقود جهود احتواء الوباء في إسرائيل.

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