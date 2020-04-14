تسجيل 1509 وفيات بكورونا في الولايات المتّحدة في الساعات الـ24 الأخيرة

واشنطن-العنوان

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين وفاة 1509 أشخاص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تناهز تقريباً تلك المسجّلة في اليوم السابق (1514 وفاة)، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتّاك وكذلك أيضاً من حيث عدد ضحاياه.

وبحسب “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، الهيئة المكلّفة السلامة الصحيّة في الولايات المتّحدة، فإنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى 550 ألف شخص.

والإثنين تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك، أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، عشرة آلاف وفاة، لكنّ حاكم الولاية أندرو كومو قال إنّ “الأسوأ قد مرّ” بشرط مواصلة التقيّد بتدابير العزل، محذّراً من أنّ الأرقام ستعاود الارتفاع إن “ارتكبنا حماقة”.

وبحسب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد فإنّ الولايات المتّحدة “تقترب من الذروة” في أعداد الإصابات بالوباء.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتحدة “نحن مستعدّون لإضافة آلاف الأسرّة الطبية إذا احتجنا لذلك. أعتقد أنّنا لن نحتاج إلى ذلك لأنّنا بلغنا على ما يبدو حالة ثبات، لا بل إنّ هناك في العديد من الحالات تراجعاً” في أعداد الإصابات اليومية.

وأعلن ترامب من جهة أخرى أنّ الولايات المتحدة أجرت لغاية اليوم حوالي ثلاثة ملايين فحص لفيروس كورونا المستجدّ، وقال “ثلاثة ملايين، أكثر من أي دولة أخرى”.