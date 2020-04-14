بحث تطوير قدرات هيئة السلامة الوطنية

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، مع خبير السلامة والدفاع المدني التابع لمنظمة «بي سي« بالاتحاد الأوروبي السيد بول, سبل تفعيل وتطوير قدرات هيئة السلامة الوطنية حيث قام الخبير الأوروبي باستعراض مقترح لخطة تدريبية موجهة لمنتسبي هيئة السلامة الوطنية بصفة عامة وإدارة المفرقعات بصفة خاصة, تضم تأهيل قدرات العاملين بهذا المجال.

وقالت الوزارة أن اللقاء شمل أيضاً إمكانية إعادة الاستفادة من العديد من العربات المعدة لهيئة السلامة, وذلك بإجراء الصيانة اللازمة لها.

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