إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط

ايوان ليبيا – وكالات :

حسب القرار الذي حمل رقم 43 لسنة 2020 والمنشور على صفحة شركة «سرت» بموقع «فيسبوك»، فقد أصدر مجلس إدارة المؤسس قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء.

و يتكون المجلس الجديد للشركة من كل من «مسعود سليمان موسى محمود رئيسًا، ومصطفى امحمد رمضان هماد، عضوًا لمجلس الإدارة للعمليات، ومحمد محمد علي فنتري، عضوًا لمجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، وفائز سالم النعاس فائز، عضوًا لمجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، وخالد جبالي محمد عيد، عضوًا لمجلس الإدارة للهندسة والمشروعات».

كما تم تكليف أشرف محمد العبار، ومحمد سعيد الشاعري، وأحمد إبراهيم البدري، لحضور وإتمام عملية التسليم والتسلم وتوثيقها بمحضر قبل إحالتها إلى رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد يوم الخميس المقبل.

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