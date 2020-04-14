مالطا تدعو إلى إطلاق مهمة إنسانية فورية في ليبيا

ايوان ليبيا – وال :

دعت مالطا، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مهمة إنسانية فورية في ليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا دول العالم وأوروبا خصوصا.

وقال وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو ” العضو في الاتحاد الأوروبي إّن فرق الاتحاد الأوروبي يجب أن توزع مواد غذائية وطبية بقيمة 100 مليون يورو (110 مليون دولار) على الأقل. وجاءت رسالة الوزير ” إيفاريست ” إلى وزير الخارجية الأوروبي ” جوزيب بوريل ” غداة تحديد قوات خفر السواحل المالطية موقع أربعة قوارب مطاطية بين ليبيا ومالطا على متنها 258 شخصا.

وجاء في رسالة وزير الخارجية المالطي أنّ الخيار الوحيد المستدام والواقعي لتجنب هذه الأزمة الإنساني هو أن يطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إنسانية فورية في ليبيا .

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