غوتيريش يحذر من “وباء المعلومات المضللة” بشأن فيروس كورونا المستجد

نيويورك-العنوان

حذر الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، من “وباء خطير يتمثل في المعلومات المضللة” بشأن وباء كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.

وقال في رسالة عبر الفيديو “هذا وقت العلم والتضامن”، وأضاف “فيما يكافح العالم وباء كوفيد-19، الذي يعتبر أصعب أزمة نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، فإننا نشهد كذلك انتشار وباء خطير آخر هو المعلومات المضللة”.

ولم يشر غوتيريش الى بلدان أو وسائل اعلام بعينها، إلا أنه قال إن “النصائح الطبية الضارة والحلول التي تتحدث عن استخدام زيت الأفاعي تنتشر والأكاذيب تملأ الجو ونظريات المؤامرة الجامحة تنتشر على الانترنت كالوباء”.

وأضاف “الكراهية تنتشر انتشار الفيروسات، وكذلك وصم الأشخاص والجماعات ووصفهم بالشر”.

وقال “على العالم أن يتحد كذلك ضد هذا المرض ايضا الذي لقاحه الثقة”، داعيا الناس الى “الثقة بالعلم”.

وأشاد غوتيريش بالصحافيين والعاملين على تقصي الحقيقة، ودعا شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى “بذل المزيد من الجهود للتخلص من الكراهية والمعلومات الضارة بشأن كوفيد-19”.

وقال “لنرفض معا الأكاذيب والسخافات المنتشرة ونبني عالماً أكثر صحة ومساواة وعدلا وصموداً”.

المصدر-وكالات