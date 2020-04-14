المغرب يسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت إحصاءات وزارة الصحة المغرب ية مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 125 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1888.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، أنه لم تسجل خلال هذه الفترة أي حالة وفاة، ليظل إجمالي عدد الوفيات بهذه الجائحة عند 126 حالة، في حين تم شفاء 14 شخصا آخرين ليصل مجموع المتعافين إلى 217.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي.

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